ИК «Фридом Финанс»: 2020-й начинается позитивно

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США закрылись 31 декабря в плюсе, завершив 2019 год на мажорной ноте. S&P500 набрал 0,29% и закрылся на уровне 3231 пункт. Все входящие в индекс 11 секторов выросли. Лидерами роста стали циклические сектора сырья и энергетики. По итогам года S&P500 прибавил почти 29%, что стало лучшим результатом с 2013 года.



Мировые фондовые площадки начинают 2020 год на позитивной ноте благодаря ожиданиям подписания торговой сделки и монетарным стимулам центральных банков. Дональд Трамп заявил, что собирается официально подписать договоренности о первой фазе торговой сделки 15 января, а позднее отправиться в Пекин для обсуждения деталей второй фазы.



Азиатским площадкам дополнительный импульс придает решение Народного банка Китая смягчить денежно-кредитные условия. Регулятор снизил резервные требования для банков, что привело к росту ликвидности в системе больше чем на $100 млрд. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 растут больше чем на 1%. В Японии выходной. Европейские биржи готовятся открыться ростом.



Спрос на безопасные активы остается слабым. Облигации теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится выше 1,92%. Золото тем не менее остается в плюсе и торгуется выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $67 за баррель после коррекции. Аппетит к риску сегодня присутствует. Активность на мировых площадках постепенно возвращается на предпраздничный уровень. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии попробует обновить максимум и закрепиться выше 3240 пунктов.



Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S&P500 показывает, что индекс ненадолго избавился от перекупленности. Показатель RSI вновь повысился выше 70, что может осложнять дальнейший подъем. Тем не менее уверенный отскок вверх говорит о том, что индекс пытается удержаться на линии аптренда, тянущейся с 2016 года.