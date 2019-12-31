ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы воздержатся от резких движений

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США завершили сессию 30 декабря в заметном минусе. Похоже, участники торгов фиксировали прибыль после достижения котировками максимумов. S&P500 потерял 0,58% и закрылся на уровне 3221 пункт. Все входящие в индекс 11 секторов ушли на отрицательную территорию. Лидером падения, превысившего 1%, стали телекомы.

Мировые фондовые площадки в последний торговый день 2019 года продолжают корректироваться. Инвесторы фиксируют прибыль и готовятся к празднику. На американских биржах 1 января выходной. Среди позитивных новостей отметим сообщение о том, что подписание предварительных договоренностей в рамках торгового соглашения между США и КНР назначено на 4-5 января. Китайская газета South China Morning Post сообщила, что вице-премьер Лю Хэ готовится посетить Вашингтон для официального заключения соглашения.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне показывают смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng теряет 0,3%, отыгрывая вчерашнее снижение в США. Шанхайский CSI 300 растет на 0,3%. В Японии выходной. Европейские биржи готовятся открыться снижением.

Спрос на безопасные активы остается неактивным. Облигации вновь теряют в цене после вчерашнего подъема. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,89%. Золото продолжает рост выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent скорректировалась, удержавшись над отметкой $66 за баррель. Тем не менее 2019 год стал лучшим для нефти с 2016-го. Аппетит к риску сегодня слабый. На многих мировых площадках сокращенный торговый день, обороты остаются низкими. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3205-3225 пунктов. Рост индекса с начала года составит примерно 28%, что станет лучшим результатом с 2013 года.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавляется от перекупленности. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни до уровня 3205 пунктов. Показатель RSI отошел от значений перекупленности, что можно отнести к положительным моментам. Таким образом, при наличии позитивных драйверов вскоре рост может возобновиться.