ИК «Фридом Финанс»: По итогам первой недели года индекс Мосбиржи покажет рост

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Сегодня к 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,6%. Ключевую роль в повышении играет рост нефтяных котировок и цен на металлы. Характерно, что среди относительно высоколиквидных мировых фондовых рынков в «зеленой зоне» только индексы Канады и ЮАР. Широкий спектр рынков акций находится под давлением в связи с активизацией размещения американского госдолга и сопутствующей этому процессу информации о росте геополитических рисков.

Основной драйвер повышения на торгах в Москве – обыкновенные и привилегированные акции Мечела. Сегодня они подорожали на 27% и 21%, а с начала года уже на 50%. По данным СМИ, интерес к этим бумагам в последние месяцы активно проявляют иностранные фонды. Наиболее вероятная причина – позитивные ожидания в отношении реструктуризации долгов. Характерно, что параллельно с ростом акций Мечела активно растут в цене и акции ВТБ, который собрал половину долгов компании.

В преддверии закрытия 13 января реестра акционеров, хуже рынка торгуются бумаги МРСК Центра. ПАО МРСК Центра выплатит дивиденды за январь-сентябрь в размере 2 копейки на акцию, дивидендная доходность превысит высокие для рынка 9%.

Во второй половине дня – на фоне снижения фьючерсов на фондовые индексы США – преобладают шансы фиксации «быками» прибыли и снижения котировок. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи 3055-3105 пунктов. Однако дневной тренд российского фондового рынка остается растущим, по итогам первой году недели шансы роста индекса Мосбиржи высоки.