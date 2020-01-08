ИК «Фридом Финанс»: Тегеран играет на нервах инвесторов

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

S&P 500 (-0,28%, до 3237 пунктов) и Dow снизились по итогам торгов 7 января из-за сохраняющейся неопределенности в связи с противостоянием США и Ирана. Акции энергетических компаний упали ввиду приостановки роста цен на нефть. Nasdaq завершил день без существенных изменений. Акции Boeing Inc. в начале дня взлетели на информации о начале их покупки со стороны Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. Все 11 секторов, входящих в S&P 500, завершили торги в минусе.

Мировые фондовые площадки снижаются после сообщений об атаке Ирана на американские военные базы в Ираке. Несмотря на заверения Тегерана о том, что это не означает его стремления к войне, и заявление президента Дональд Трамп, что «все хорошо», инвесторы опасаются эскалации конфликта. Нервозности добавляет падение самолета Украинских авиалиний после взлета в аэропорту Тегерана.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне падают. Японский Nikkei теряет более 1,5%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 опускаются в пределах 0,7–1%. Европейские биржи готовятся открыться в минусе.

Спрос на безопасные активы усиливается. Облигации прибавляют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,80%. Золото продолжает обновлять максимумы с 2013 года, поднявшись к $1590 за унцию. Нефть марки Brent опустилась чуть ниже $70 за баррель. Аппетит к риску сегодня невысок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться в диапазоне 3220-3240 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Сегодня до открытия рынка отчитаются аптечная сеть Walgreens Boots (WBA) и производитель напитков Constellation Brands (STZ). Walgreens Boots обещает показать рост выручки и прибыли. Инвесторов будут интересовать успехи компании в реализации стратегии сокращения затрат. В случае повышения эффективности бизнеса акции сети могут получить драйвер роста. Constellation Brands прогнозирует снижение выручки и прибыли, так как компания испытывает сложности в винном бизнесе. К тому же неясны перспективы инвестиций в производителя марихуаны Canopy Growth. В связи с этим акции STZ могут оставаться под давлением.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности, но момент слабеет. Показатель RSI опустился ниже 70. Ситуация для индекса MACD ухудшается. Тем не менее S&P500 все еще удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой, поэтому в ближайшие дни возможна консолидация в диапазоне 3215-3250.