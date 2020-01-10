Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 января: 3 047,2800 руб/1 г золота и 36,2600/1 г серебра
10 января 2020
ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 047,2800 руб.
- 1 грамм серебра - 36,2600 руб.
- 1 грамм платины - 1 878,1600 руб.
- 1 грамм палладия - 4 173,6802 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,0300 р. (0,53%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7800 р. (2,20%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
54,4300 р. (2,82%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
352,2801 р. (9,22%).
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