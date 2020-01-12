Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Победоносное шествие российских «быков» продолжается

12 января 2020

Короткая рабочая неделя для российского фондового рынка закрывается в плюсе. Это было как минимум интересно: бурная реакция на ближневосточные события на «тонком» и чувствительно рынке и полное ее отсутствие, как только спал градус напряжения.

Индекс МосБиржи балансирует около 3121 пункта и сохраняет настрой на продвижение как минимум к 3125 пунктам. Индекс РТС торгуется по 1605 пунктов. Здесь вероятный торговый коридор на ближайшее время заключен в рамки 1600-1615 пунктов. Получается, что на рынках капитала сохраняется хорошее настроение, основанное на нейтральном внешнем фоне, и это дает инвесторам повод продолжать покупать.

Среди сегодняшних биржевых фаворитов - акции «Газпром нефти», которые обновили многонедельные максимумы и подтвердили силу долгосрочного восходящего тренда. Если бумагам удастся закрепиться выше 445 руб. сегодня, новой целью подъема станет область 450 руб.

Акции «Магнита» второй день торгуются без дивидендной поддержки - сегодня прошла отсечка по дивидендам. В целом, бумага ведет себя сдержанно, отступив к 3320 руб., поскольку здесь и не было особенного расчета на дивидендную прибыль. Чуть позже и с опорой на рыночную конъюнктуру акции компании смогут вернуться в область 3400 руб.

К вечеру рубль снова стал укрепляться в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 61,33 руб., в понедельник он может оставаться в пределах 61,00-61,45 руб. Евровалюта балансирует около 68 руб., краткосрочный торговый коридор в данном случае заключен в рамки 67,85-68,45 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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