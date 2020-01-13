ПСБ: Техническая картина в паре доллар/рубль позитивная для рубля

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В ходе прошлой недели российская валюта продолжила укрепление и вышла на новые локальные максимумы. Так, доллар, отступив в район 61 рубля установил минимумы с мая 2018 года. Данная динамика проходила на фоне укрепления других валют развивающихся рынков – индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) поднялся до 1669 пунктов, показав наивысшее значение с июня 2018 года. Дополнительным фактором стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent удержала позиции выше 65 долларов за баррель.



В начале недели российскую валюту поддержит сохраняющийся спроса на риск, на фоне ожидания заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, а также снижения напряженности вокруг Ирана. Негативным фактором утром понедельника может выступить отступление нефти марки Brent ниже 65 долларов, однако этого не хватит для формирования коррекции в рубле. На таком фоне в первой половине недели ожидаем попыток закрепления пары доллар/рубль в диапазоне 60,75 – 61,25 рубля.



Отметим, что техническая картина в паре доллар/рубль остается позитивной для национальной валюты. Все тренды в текущий момент направлены вниз. Ближайшей поддержкой для доллара может служить отметка 60,7 рубля, а ближайшим сопротивлением – уровень 62 рубля.

