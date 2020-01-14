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БКС: Правительство может повысить капитализацию Русгидро

14 января 2020

Правительство может обсудить передачу контрольного пакета в Русгидро в собственность ее дочерней компании — РАО Дальнего Востока с увеличением доли государства в самом РАО ДВ, согласно сообщению Коммерсанта, который не называет источников. Такая схема обсуждалась в 2015 г., но не получила одобрения.

«Гипотетическая «рокировка» Русгидро и РАО ДВ в рамках группы была бы позитивным шагом для миноритарных акционеров Русгидро, так как привела бы в соответствие необходимость финансовой поддержки РАО ДВ и интересы миноритарных акционеров, — считают аналитики Газпромбанак. — Однако принятие такой схемы остается неопределенным, в частности на фоне предыдущих решений в отношении нее. Тем не менее сам факт обсуждения является позитивным для восприятия акций Русгидро».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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