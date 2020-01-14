БКС: Правительство может повысить капитализацию Русгидро
14 января 2020
Правительство может обсудить передачу контрольного пакета в Русгидро в собственность ее дочерней компании — РАО Дальнего Востока с увеличением доли государства в самом РАО ДВ, согласно сообщению Коммерсанта, который не называет источников. Такая схема обсуждалась в 2015 г., но не получила одобрения.
«Гипотетическая «рокировка» Русгидро и РАО ДВ в рамках группы была бы позитивным шагом для миноритарных акционеров Русгидро, так как привела бы в соответствие необходимость финансовой поддержки РАО ДВ и интересы миноритарных акционеров, — считают аналитики Газпромбанак. — Однако принятие такой схемы остается неопределенным, в частности на фоне предыдущих решений в отношении нее. Тем не менее сам факт обсуждения является позитивным для восприятия акций Русгидро».
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.