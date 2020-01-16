ПСБ: Ожидаем преобладания покупок в начале торгов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



Сегодня перед открытием российского рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. В США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,2% и 0,3% соответственно, установив при этом новые исторические максимумы. Отметим, что попытка коррекционного снижения, предпринятая на фоне подписания первой фазы торгового соглашения, оказалась неудачной – к концу сессии снижение было выкуплено, а основные американские индексы закрепились на положительной территории. Поводом к сохранению позитивных настроений за океаном могли послужить два фактора. Первым из них является рассмотрение в США мер по стимулированию экономики. В частности, речь идет о новом пакете налоговых послаблений. Плюс к этому, вице-президент США Майк Пенс заявил, что США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торгового соглашения, которая, хоть и, возможно, будет разбита на несколько шагов, будет являться финализирующей итоговое соглашение. Отметим, что министр финансов США Стивен Мнучин оценил позитивный эффект от первой фазы соглашения с Китаем и соглашения USMCA в виде ускорения темпов роста американского ВВП на 0,5-0,75%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику, прибавляя чуть менее 0,2%. На Азиатских площадках к нашему открытию наблюдается разнонаправленное движение. Так японский Nikkei, несмотря на негативные данные по индексу делового доверия Tankan, прибавляет порядка 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,3%. На рынке энергоносителей, несмотря на резкий рост запасов бензина и дистиллятов, продемонстрированный вчерашним отчетом Минэнерго США, а также ростом добычи в Штатах до 13 млн баррелей в день, покупки преобладают, в результате чего ближайший фьючер на нефть марки Brent полностью отыграл вчерашний «провал» на статистике и сегодня утром торгуется в районе 64,5 доллара за баррель.



Отметим, что в ходе торгов инверторы обратят внимание на блок макроэкономической статистики, публикуемой в США, где сегодня выделим данные по заявкам на пособие по безработице и розничным продажа, которые могут оказать существенное влияние на отношение к широкому спектру активов. Также в США продолжает набирать обороты сезон отчетности, и сегодня перед открытием американских рынков инвесторы обратят внимание на отчет Morgan Stanley.



На таком фоне мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях в начале торгов, в результате чего индекс МосБиржи попробует подтянуться в район 3140 пунктов. В середине дня возможен переход в консолидацию у достигнутых уровней. Сохранение же позитивных настроений на заокеанских площадках в последние часы торгов может также оказать поддержку нашему рынку и позволить индексу МосБиржи сделать еще один шаг в направлении исторических максимумов, однако данное движение может быть скорректировано публикуемой сегодня в США статистикой. Напомним, что днем ранее индекс МосБиржи вырос на 0,1%. При этом техническая картина на графике индекса остается позитивной и говорит в пользу возможного продолжения роста. Ближайшими же поддержками для рынка служат краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3030 пунктов, а также уровень 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем попыток умеренного укрепления российской валюты. Разнонаправленное движение валют развивающихся стран и восстановление рынка энергоносителей поддержат рубль. В ближайшие дни экспортеры начнут подготовку к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке и частично нивелирует негативное влияние со стороны возросших объемов покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Также отметим хорошее размещение ОФЗ, что говорит о сохранении интереса инвесторов к данному инструменту, а значит в дальнейшем окажет поддержку национальной валюте. Напомним, что днем ранее продажи в рубле преобладали, однако под конец торгов лишь евро удалось продемонстрировать рост порядка 0,2%. Доллар же потерял символические 0,05%. При этом американская валюта протестировала краткосрочный нисходящий тренд, берущий свое начало от декабрьских максимумов, но так и не смогла его преодолеть.