ПСБ: Шаг к максимумам

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В четверг российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику, чему способствовал внешний фон. Так поддержку нашим акциям оказала динамика западных площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США Dow Jones и S&P500 в ходе первого часа торгов установили новые максимумы, прибавляя порядка 0,5%. Также покупкам способствовало восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent пытается закрепиться выше 64,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи подтянулся на 0,7%, поднявшись в район 3154 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ОГК-2 и Магнит, рост которых составил 6,2% и 5%. Хуже рынка торговались МосБиржа, Алроса и Ростелеком, потерявшие более 1%. В ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог вплотную подойти к историческим максимумам. В случае сохранения спроса на риск и позитивных настрой на внешних площадках уже завтра наш рынок может попытаться установить новые максимумы. Отметим, что ближайшие уровни достаточно слабы, чтобы оказать индексу МосБиржи поддержку в случае попыток коррекционного снижения. Основными же поддержками могут выступать краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября и проходящий чуть ниже 3040 пунктов и уровень 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,4%, торгуясь чуть выше 61,6 рубля, евро прибавил 0,1%, до 68,6 рубля. В ходе сегодняшней сессии российская валюта выглядела хуже других валют EM. Игроки также проигнорировали восстановление котировок на рынке нефти. Давление на российскую валюту оказывает ситуация с повышенными ежедневными объемами интервенций во исполнение бюджетного правила, что сдерживает активность рублевых «быков». При этом с технической точки зрения пара доллар/рубль пробила краткосрочный нисходящий тренд ускорения, берущий начало от декабрьских максимумов. В сложившихся обстоятельствах ближайшим сопротивлением для доллара будет выступать уровень 62 рубля.