ПСБ: Давление на рубль сохранится

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Сегодня мы ожидаем сохранения давления на национальную валюту. На фоне разнонаправленного движения валют EM и стабильной ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в районе 64,6 доллара за баррель, ослаблению российской валюты будут способствовать внутренние факторы, а именно повышенные объемы покупок валюты во исполнение бюджетного правила. Данный фактор сдерживает активность рублевых «быков» и не позволяет им вернуть инициативу. На таком фоне в начале дня мы ожидаем умеренного ослабления рубля, в результате чего доллар попробует закрепиться выше 61,7 рубля. В дальнейшем в случае роста спроса на риск можно ожидать компенсации утреннего роста, однако в ходе сессии американская валюта вряд ли сможет выйти из диапазона 61,5 – 62 рубля.



Напомним, что днем ранее рубль снизился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 0,4%, евро подтянулся на 0,2%. Кроме внутренних факторов, давление на рубль оказала динамика валют развивающихся рынков – индекс MSCI Emerging market currency index второй день подряд демонстрировал снижение, отступая от локальных максимумов, установленных 14 января. Восстановления же рынка энергоносителей не хватило для нивелирования негативных факторов.

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