ИАЦ «Альпари»: Российский рынок пока не может вернуться к уверенному росту по всем фронтам

После снижения в среду, вчера котировки нефти умеренно выросли. Торги стартовали с отметки $63,7 за баррель марки Brent. После полудня цена опустилась до $63,4, но развернулась и пошла в рост, поднявшись вечером до $64,4. Завершились торги чуть ниже, вблизи $64,2.

Цена нефти поддерживалась, в первую очередь, сохранением напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Сегодня утром черное золото торговалось с небольшим понижением, вблизи $64,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $63,3-64,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $63,1-$70,7. Вечером выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на 11 единиц до 659.

Западные фондовые рынки закрылись в четверг противоречиво. Европейские площадки преимущественно умеренно снизились, а американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. Вслед за ними вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,79%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля вырос чуть меньше, на 0,65%. Среди лидеров роста – «Магнит» (+5,38%) и «ЛСР» (+4,46%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,92%.

Сегодня утром большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,5%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который терял 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3319 п., на 0,06% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, продолжая обновлять исторические максимумы. Рост азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3125-3190 пунктов, по индексу РТС — 1595-1630 пунктов.

Сегодня «Северсталь» опубликует операционные результаты за прошлый год.

В отличие от акций, рубль накануне снизился. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 61,6625 руб. (+24,5 коп.). Европейская валюта выросла до 68,6700 руб. (+14,5 коп.). Сегодняшнее утреннее, хотя и скромное, но все-таки снижение нефтяных котировок может привести к незначительному ослаблению рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 61,0-62,3 руб., для европейской валюты 68,0-69,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»