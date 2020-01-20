ИАЦ "Альпари": Резкий рост нефти поспособствует дальнейшему укреплению рубля

В пятницу цены на нефть умеренно выросли. Торги стартовали с отметки $64,1 за баррель марки Brent. В течение дня цена несколько раз опускалась к уровню $63,9, затем росла до $64,6, а завершила день чуть ниже, вблизи $64,5. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США на 14 единиц за неделю, до 673 штук, но это не помешало росту нефтяных котировок. В ночь на понедельник торги открыли гэпом вверх вблизи $64,9 и к утру цена подросла до $65,0. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,3-65,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $63,1-70,7.

В пятницу большинство западных фондовых рынков выросло. Американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. На таком благоприятном фоне выросли и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,26%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,55%. Среди лидеров роста – «Rusal» (+10,2%) и «Детский Мир» (+7,42%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,17%. Утром понедельника большинство рынков стран АТР росло на 0,1-0,5%. Исключением был гонконгский Hang Seng, который снижался на 0,7%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3326 п., на 0,03% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост большинства азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3165-3230 пунктов, по индексу РТС — 1620-1655 пунктов. Сегодня НЛМК опубликует производственные результаты за прошлый год.

Вслед за рынком акций в пятницу укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 61,5550 руб. (-10,75 коп.). Европейская валюта снизилась до 68,2625 руб. (-40,75 коп.). Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD c 1,1140 до 1,1090. Утренний резкий рост нефтяных котировок может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 60,9-62,2 руб., для европейской валюты — 67,6-68,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»