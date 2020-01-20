ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3190-3220 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в неплохом плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3190-3220 пунктов. Brent торгуется по $65,54 за баррель, прибавляя 1,06%. Рубль укрепляется. До конца января налоговый период будет поддерживать рубль, плюс рост цен на нефть и размещения ОФЗ. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,3-61,6 руб., а по паре евро/рубль – 68,0-68,3. Евро/доллар торгуется на отметке 1,11.

На прошлой неделе был объявлен переход России к социальной экономической политике при сохранении прежнего рыночного курса. Новой экономической политикой займется новый кабинет министров. Критики спрашивают, почему это не было сделано раньше. Особенно, почему не 20 лет назад. Так 20 лет назад у государства не было такой возможности. Плюс только сейчас достигнута макроэкономическая стабильность и прежде всего это касается инфляции. Чиновничий капитализм Путина-Сечина оказался намного лучше капитализма Ельцина-Гайдара. Последний, напомним, закончился дефолтом в августе 1998 года. Динамика индикаторов за последние 20 лет, мягко сказать, впечатляет. Валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 80%.

· Государственный внешний долг снизился в два раза.

· Международные резервы выросли в 42 раза, до $549 млрд (на 20 декабря 2019 года).

· Доходы федерального бюджета выросли с 17,6 раз, до 19,97 трлн руб.

· Годовая инфляция упала с 20,2% до 3,5% (с ноября 2018 по ноябрь 2019 года).

· Промышленное производство выросло на 60%.

· Обрабатывающая промышленность выросла на 70%.

· Экспорт агропромышленной продукции вырос в 19 раз, до $25 млрд.

· Экспорт зерна вырос в 40 раз и достиг 56 млн тонн.

· Реальный размер заработных плат вырос в 3,5 раза.

· Безработица упала в 2,3 раза, до 4,6%.

· Средняя продолжительность жизни выросла до 73 лет. В том числе у мужчин — с 59 до 68,5 лет, а у женщин — с 72 до 78,4 лет.

Другое дело, что любой счет на табло является временным. И сможет ли новое правительство добиться среднемировых темпов рост экономики, покажет только время.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»