Утренний комментарий ПСБ по рынку акций на 21 января 2020 г.

Оптимизм на перегретых рынках в начале текущей недели ослаб в отсутствие значимых новостей. Вчерашний выходной в США в условиях муссирования СМИ ситуации со вспышкой заболеваний пневмонией в КНР, вызванной коронавирусом нового типа, способствовали переходу инвесторов к более консервативной позиции. Определенное давление на настроения на мировых рынках оказало и очередное понижение прогноза МВФ по росту мирового ВВП (на 0,1%, до 3,3% в 2020 г.), вызванное более консервативным взглядом фонда на быстрорастущие страны с развивающейся экономикой, такие, как Индия и ЮАР, а также рисками, связанными с ужесточением внешнеторговой политики США и разногласиями США и Ирана.

В целом ситуацию на мировых рынках по состоянию на утро вторника мы квалифицируем как умеренно негативную – азиатские рынки преимущественно снижаются, ведомые китайским Shanghai Composite, сдержанные потери в индексах на американские и европейские индексы. Ослабление аппетита к риску отражают и товарные рынки: откатываются цены на нефть и промышленные металлы при спросе на драгметаллы.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут новости со стартующего экономического форума в Давосе –форум посетит Президент США Д. Трампа, который в Twitter уже пообещал по итогам этой поездки «вернуть сотни миллиардов долларов», заставляя опасаться проявления американским лидером, заключившим на прошлой неделе первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, жесткости в торговых вопросах с другими странами. Экономический календарь, как и корпоративный новостной фон вторника достаточно скудны – из важных публикаций отметим лишь индекс экономический настроений ZEW в Германии.

Мы опасаемся сохранения коррекционных настроений на мировых рынках сегодня в течение дня, причем видим риски их усиления к концу дня в случае появления резких заявлений со стороны Д. Трампа.

Вчера индекс Мосбиржи инерционно продолжил восходящую динамику, в очередной раз обновив исторические максимумы и с "гэпом" протестировав зону 3200-3250 пунктов при поддержке попыток нефтяных котировок закрепиться выше 65 долл./барр. и спроса на внутренние сектора и ряд заметно отстававших от рынка бумаг (в лидерах роста среди ликвидынх бумаг - Мечел, РусАл, Магнит и Аэрофлот). Накопившая техническая перегретость и некоторое ухудшение внешней конъюнктуры могут побудить участников рынка частично зафиксировать накопленную с начала года прибыль, - в текущих условиях мы склонны ожидать отката индекса МосБиржи, с рисками закрытия вчерашнего «гэпа» и возврата «под» отметку в 3200 пунктов.



Евгений Локтюхов

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"