ПСБ: Индекс МосБиржи удержал позиции выше 3200 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Во вторник российский фондовый рынок понес умеренные потери. В основном негативные настроения преобладали в первой половине торгов, когда волна продаж шла на большинстве площадок – снижались азиатские и европейские индексы, ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступала в район 64 долларов за баррель. Однако во второй половине ситуация на внешних площадках улучшилась, что позволило «быкам» вернуть себе инициативу и отыграть большую часть потерь. Так, европейские индексы частично восстановились и к вечеру теряли в пределах 0,7%, а в США в ходе первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 потеряли лишь 0,1% и 0,2%. На рынке энергоносителей также во второй половине дня покупки преобладали, что привело к подъему ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 64,7 доллара за баррель. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи потерял 0,3%, отступив до 3208 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги ММК и Сургутнефтегаза, упавшие более чем на 2,5%. Не позволили рынку упасть сильнее ВТБ и Сбербанк, прибавившие 3,1% и 0,6% соответственно. Попытка коррекции, как на мировых рынках, так и на российском, организованная, фактически, без особых новостных поводов, не получила развития, а «медведи» не смогли закрепиться на достигнутых уровнях. В частности, индекс МосБиржи уходил в моменте ниже 3200 пунктов – максимума прошлой недели. При этом был закрыт «гэп» понедельника. Однако под конец сессии индекс вышел выше этого уровня, что говорит в пользу возможного продолжения восходящей динамике на нашем рынке и закреплении в диапазоне 3200 – 3250 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль продолжил слабеть по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро прибавили порядка 0,6%, торгуясь в районе 61,9 и 68,7 рубля соответственно. Давление на рубль оказывало, как увеличенные объемы покупок волюты во исполнение бюджетного правила, так и снижение валют развивающихся рынков. При этом восстановления цен на нефть не хватило для компенсации негатива. Отметим, что на графике пары USD/RUB сформировался краткосрочный нисходящий тренд, берущий начало от январских минимумов. В рамках этого тренда американская валюта вышла в диапазон 61,5 – 62 рубля. В случае сохранения негативной динамики валют EM уже в ближайшие сессии доллар может попытаться преодолеть его верхнюю границу, которая выступает также и ближайшим сопротивлением. В случае выхода выше данной отметки, ближайшим сопротивлением для американской валюты станет отметка 62,5 рубля, а также среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в текущий момент чуть ниже 63 рублей.