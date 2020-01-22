ИАЦ «Альпари»: Смена внешнего фона насторожила покупателей

Отечественный рынок ценных бумаг закрывает вторник в минусе. Слегка испортился внешний фон, и биржевые настроения тут же среагировали. Индекс МосБиржи отступил к 3208 пунктам и может при негативном сценарии развития событий завтра отойти к поддержке на уровне 3185 пунктов. В конце концов, обновление исторических пиков подразумевает определенную коррекцию как закономерность. Индекс РТС снижается к 1633 пунктам, до 1630 может отступить беспрепятственно.

Акции ВТБ сегодня поднялись к пикам с июля 2018 года и протестировали область 0,0525 руб. Драйвер - корпоративные новости о том, что банк может направить на выплату дивидендов за 2019 год 50% от чистой прибыли. На этом фоне акции вполне могут устойчиво закрепиться выше 5 копеек за бумагу, чего не наблюдалось очень давно.

Завтра, как обычно по средам, Минфин РФ предложит инвесторам два выпуска ОФЗ для покупок в рамках аукционов. Это пятилетний выпуск 26229 и более длинные бумаги 52002 со сроком обращения до 2028 года. Акценты расставлены вполне логично и закономерно, поэтому спрос будет адекватным внешнему фону и предложению.

Доллар США сегодня укрепляется в паре с рублем, как и евровалюта. Валютная секция нервничает по политическим причинам? Это вряд ли, все уже решено большей частью, а от смены слагаемых сумма не меняется. С большой долей вероятности можно говорить о том, что влияет внешний фон: глобальные инвесторы уклоняются от рисков, и в рубле в том числе. В минусе во вторник нефть, баррель Brent сползает к $64,71, что и делает «россиянина» более уязвимым. Доллар к вечеру закрепляется около 61,87 руб. и может пока оставаться в пределах 61,50-62,00 руб. Пара евро/рубль восстановилась к 68,64 руб., что очень неплохо, и в среду новой целью подъема может стать рубеж 69,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»