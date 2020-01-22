ИАЦ «Альпари»: Рубль пока не готов приветствовать новое правительство

Вторник, 21 января, для России стал историческим днём, так как в нашей стране появилось новое правительство, а для российского рубля – не самым удачным днём. К закрытию торгов этого напряжённого дня курс доллара США расчётами «на завтра» неплохо укрепился, подорожав на 35 коп. (+0,57%), до 61,9 руб. Курс евро упорно шёл в фарватере «американца» и вырос на 31 коп. (+0,46%), до 68,64 руб.

Вчера вечером, после закрытия торгов на финансовых рынках, президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин провели встречу с новым составом правительства. По итогам кадровых перемен в правительстве оказалось, что состав кабинета министров обновился на 53%, в том числе команда вице-премьеров обновилась более чем наполовину. Произошли структурные изменения: число вице-премьеров сократилось с 10 до 9, было упразднено министерство по делам Северного Кавказа.

Должность первого вице-премьера, оставшуюся в структуре нового правительства вместо Антона Силуанова, сохранившего пост министра финансов, теперь будет занимать экс-советник президента по экономике Андрей Белоусов, сторонник повышения налогов, в том числе налогов на богатых россиян и бизнес, и в то же время один из разработчиков концепции национальных проектов и сторонник стимулирования роста экономики путём трат из бюджета. Вероятно, валютному и фондовому рынку эти перемены не слишком понравятся.

В экономическом блоке правительства также произошли и другие перемены, которые могут вызвать настороженность у либерально настроенных участников рынка: правительство покинул министр экономического развития Максим Орешкин, уступив эту должность губернатору Пермского края Максиму Решетникову, а также были заменены министр труда и министр связи и цифровых коммуникаций. А вот министр энергетики Александр Новак, как ожидалось многими, сохранил свой пост.

Цена нефти сорта Brent 21 января на ICE понизилась на 0,9%, до $63,87 за баррель. Скорее всего, на снижение цены повлияло заявление официальных лиц Китая о том, что КНР и США пока не установили дату начала переговоров по второй фазе торговой сделки. Фактически аналогичное заявление на экономическом форуме в Давосе сделал президент США Дональд Трамп. Сегодня с утра цена Brent продолжает падать, на данный момент дешевеет ещё на 0,3%.

Считаем, что сегодня с утра умеренное ослабление рубля может продолжиться. Мы немного повышаем прогноз по курсу доллара до 61-62,5 руб. и сохраняем прогноз по курсу евро в 68-69 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»