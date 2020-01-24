ИАЦ «Альпари»: Евро продолжит ослабление до 1,1014

В четверг, 23 января, торги по евро завершились снижением. Покупатели сдали позиции во время выступления заседания ЕЦБ и выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Пара евро/доллар снизилась на 50 пунктов, до 1,1036.

Европейский центральный банк оставил без изменений свои ключевые процентные ставки и программы стимулирования. Лагард заявила, что денежно-кредитная политика банка останется стимулирующей в течение длительного периода времени.

Сегодня рассматриваю продолжение ослабления евро против доллара США до 1,1014.Большинство кроссов с евро торгуются в минусе, поэтому падение может быть резким. По снижению ограничился уровнем 1,1014. Так как осциллятор стохастик находится в зоне покупок, то нисходящую волну жду на американской сессии. Дополнительное давление на рисковые активы исходит от новостей из Китая по вирусу. Инвесторы опасаются ег быстрого распространения по всему миру.

С 11:15 по 12:30 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг во Франции, Германии, еврозоне, Британии.

В 16:30 мск Канада заявит об изменении объема розничных продаж за ноябрь.

В 17:00 мск Бельгия опубликует индекс настроений в деловых кругах за январь.

В 14:45 мск США выпустят индексы PMI в производственном секторе и сфере услуг за январь.

В 21:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»