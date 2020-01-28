ИАЦ "Альпари": Иммунитета к коронавирусу у рынка нет

Отечественный фондовый рынок в понедельник засосало в поток мировой турбулентности. К вечеру распродажи не только не утихли - они усилились. Индекс МосБиржи упал к 3085 пунктам и может просесть к 3065 пунктам далее. Индекс РТС падает с опережением за счет валютной качки и отступает в область 1548 пунктов. Новой целью скольжения вниз станет уровень промежуточной поддержки на 1535 пунктах.

Весь новостной поток сегодня так или иначе связан с коронавирусом. Китай направляет на борьбу с распространением эпидемии порядка $9 млрд, и это большие деньги. В России говорят, что к марту заметно вырастет риск глобального распространения вируса, и это уже совсем серьезно. На этом фоне блекнет и ожидание январского заседания Федеральной резервной системы США, и корпоративные новости, и шевеления нового российского правительства - в плане, например, инвентаризации исполнения национальных проектов.

Нужно сказать, что снижение пойдет перекупленным рынкам на пользу.

Лучше рынка сегодня выглядят акции «Полюс Золота» и «Полиметалла», а также бумаги «ПИКа» и «М.Видео» - почти весь список бумаг, которые способны двигаться вразрез с общерыночными настроениями. С «золотыми» компаниями все более-менее понятно, драгметалл сейчас работает на рынках как защитный актив. Акции «ПИКа» могут дорожать на новостях о пристальном внимании правительства к нацпроектам, а тема жилья там одна из основных. У бумаги есть потенциал прохода к 420 руб., как и ранее.

Под мощное «медвежье» давление попали акции «Аэрофлота» с падением чуть менее чем на 5%. Те же новости о коронавирусе могут обвалить бумаги авиаперевозчика к 107,50 руб., и если это случится, фазу роста временно будем считать завершенной.

Рублю, что вполне закономерно, не удалось остаться в стороне от общего года от рисков, и он упал в парах и с долларом, и с евро. «Американец» поднялся к 62,72 руб., и если по итогам дня удастся закрепиться выше 62,70-62,80 руб., новой целью роста станет 63,00 руб. Евро/рубль выглядит очень неплохо, движется к 69,15 руб. На неделе для евро будет достаточно стрессов, но пока все нормально.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»