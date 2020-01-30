ИАЦ «Альпари»: Рынок удержался в плюсе

Сегодня рынок акций оставался в плюсе. Внешний фон вроде бы стабилизировался, но впереди еще решение Федеральной резервной системы по ставке, и кто знает, как именно ФРС прокомментирует происходящее в экономике.

Индекс МосБиржи сегодня вернулся в область 3126 пунктов, как и предполагалось ранее, и сохраняет возможность для продвижения в сторону 3120 пунктов, если конъюнктура останется стабильной. Индекс РТС торгуется к вечеру возле 1569 пунктов, что выглядит вполне нормальным для текущих рыночных условий и поведения курсов валют.

Бумаги «РусГидро» сегодня среди лидеров спроса. Акциям все-таки удалось пробить предыдущий пик на отметке 0,7137 руб. и пройти к 0,7174 руб. Это значит, что покупателям теперь открыта дорога в область 0,7200 руб. Завтра компания публикует операционные результаты за 2019 год, и инвесторы здесь могут найти основания двигаться дальше.

О, «Магнит»! Сегодня бумага продолжает тянуться вверх, но пока не пробит пик января на отметке 3939 руб., о движении к 4000 руб. говорить преждевременно. Вплоть до 6 февраля у бумаги есть возможность роста по инерции, но дальше все внимание будет приковано к деталям операционных и финансовых результатов работы ретейлера в 2019 году.

Доллар США в среду воспользовался внешним фоном и дорожал в паре с рублем вплоть до 62,73 руб. Участники торгов явно ищут в инструменте точку опоры и пока не находят — слишком неоднозначной выглядит конъюнктура. Краткосрочно, пара доллар/рубль может сохраниться в пределах 62,45-62,85 руб., евро/рубль — 68,70-69,20.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»