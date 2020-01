ПСБ: Рынок продолжил восстановление, рубль не смог

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ



В среду российский фондовый рынок смог отыграть еще часть потерь, понесенных в понедельник, на противоречивом внешнем фоне. Так умеренный позитив для рынка несла ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. При этом рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь отступил ниже 60 долларов за баррель. Несмотря на это к 18.10 мск индекс МосБиржи поднялся на 0,2%, до 3120 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ФСК ЕЭС и Распадской, рост которых превысил 3%. Хуже рынка торговались бумаги Газпрома и «префы» Транснефти, снизившиеся на 1,4%. Российский рынок в рамках сегодняшней сессии продолжил восстанавливаться свои позиции и в моменте подтягивался в район 3140 пунктов, однако ему не удалось удержаться у максимумов дня, а к концу сессии существенная часть роста была скомпенсирована. При этом с технической точки зрения в ходе сегодняшнего движения индекс МосБиржи закрыл «гэп» понедельника, но не смог закрепиться выше локального сопротивления, расположенного на уровне 3130 пунктов. Это говорит в пользу возможного повторного тестирования восходящего тренда ускорения, берущего начало от минимумов октября прошлого года и проходящего в районе 3085 пунктов. При этом днем ранее «медведи» предприняли неудачную попытку пробоя данного тренда. Отметим, что до конца недели, кроме распространения коронавируса, важным фактором для рынков станут результаты заседания ФРС США.



На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,7%, торгуясь чуть выше 62,7 рубля, евро подтянулся на 0,6%, до 69 рублей. Давление на российскую валюту оказывали, как внешние, так и внутренние факторы. Продажам способствовали снижение рынка энергоносителей и ослабление большинства валют развивающихся рынков, а также высокие объемы покупок валюты по бюджетному правилу. В результате американская валюта вновь преодолела сопротивление на уровне 62,5 рубля. При этом, в случае если заседание ФРС не даст стимул к активизации спроса на рисковые активы, уже в ближайшие сессии доллар может вновь попытаться пробить среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля. При этом в понедельник данный тренд был протестирован, однако американской валюте не удалось закрепится выше. Отметим, что для роста шансов на дальнейшее восстановление доллара после пробоя тренда, «быкам» необходимо будет преодолеть уровень 63,2 рубля, что станет подтверждением пробоя тренда.



















































































































































































































































































































































