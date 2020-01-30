Комментарии

ИАЦ "Альпари": Личные данные россиян: очередная угроза?

30 января 2020

Обновленное российское правительство начинает заниматься тем, ради чего вся эта пьеса и писалась: предлагать массу банальных и неожиданных инициатив, которые могут сработать во благо, а могут и нет.

Например, новый глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев продвигает идею открыть данные граждан сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность.

Не думаю, что у силовых ведомств и ранее были какие-то сложности с получением личных данных россиян. В конце концов, если ты есть в сети, значит, уже как на ладони для тех, кому интересен. Инициатива Шадаева на практике может быть реализована гораздо шире, чем видится сейчас: например, доступ к личным медицинским данным граждан даст заинтересованным лицам ту информацию, которую многим хотелось бы оставить в тайне. Где здесь аспект врачебной тайны, неясно, но с течением времени цифровизация не позволит остаться в тени ни единой заметке относительно того или иного россиянина. Хорошо это или плохо, каждый решает для себя.

Кто выиграет от такого рода цифровизации и открытости? Собственно, все, кто может извлечь выгоду из этих данных, в том числе и мошенники. В том числе и финансовые.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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