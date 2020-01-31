Комментарии

ПСБ: Восстановления нефти недостаточно

31 января 2020

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием российского рынка для национальной валюты складывается умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержать рубль может ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,5%, поднявшись выше 59 долларов. При этом валюты EM сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия четверга, не давая ориентиров для наших игроков. На наш взгляд, влияния рынка нефти не хватит для полноценного коррекционного роста российской валюты. Давление со стороны высоких объемов покупок по бюджетному правилу скомпенсирует внешний позитив и приведет к боковому движению рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате, доллар в начале дня перейдет в консолидацию над уровнем 63,2 рубля. Отметим также, что в ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение на снижении аппетита к рисковым активам на фоне коронавирусной инфекции.

Днем ранее рубль вновь понес существенные потери относительно основных мировых валют. Так, к окончанию дня доллар прибавил 1,2%, поднявшись в район 63,3 рубля, евро вырос на 1,4%, до 69,8 рубля. В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль смогла преодолеть среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября, а также сопротивление на уровне 63,2 рубля, что является подтверждение пробоя тренда. Если «быкам» удастся закрепиться выше этой отметки, следующей целью роста доллара может стать сопротивление на уровне 64,4 рубля.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
5 лет после кризиса. Вячеслав Заяц – о том, что изменилось в «Слате»
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги