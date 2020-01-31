ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3110-3150 пунктов

Российские фишки утром в пятницу торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в хорошем плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3110-3150 пунктов. Brent торгуется по $57,93 за баррель, прибавляя 1,05%. Рубль также укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,0-63,3 руб., а по паре евро/рубль – 69,5-69,8. Евро/доллар торгуется на отметке 1,103.

Фаворитом сегодняшних торгов являются бумаги крупнейшей российской частной нефтяной компании – «Лукойла». MSCI пересмотрел свое решение по акциям и вместо понижения их веса в индексах заявил о повышении. Акции «Лукойла» ожидаемо возвращают себе утерянные позиции, в настоящий момент бумаги прибавляют более 3%.

Только 42% россиян считают себя счастливыми, выяснили социологи ассоциации исследовательских агентств Gallup International. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 18%, а остальные не сумели определиться. Таким образом, индекс счастья в 2019 году составил 24 п.п., что стало худшим показателем с 2013 года. Экономика стагнирует, а крымский эффект сошел на нет. Хотя, конечно, рост индекса Мосбиржи за прошлый год однозначно порадовал брокеров и их клиентов. И в теории это говорит о скором оживлении экономики. По версии Gallup, в тройку лидеров по индексу счастья вошли Колумбия (88 п.п.), Индонезия (86 п.п.) и Эквадор (85 п.п.). Самые низкие показатели у Иордании (-38 п.п.), Ливана (-15 п.п.) и Сирии (-7 п.п.).

С Сирией все понятно, гораздо интересней верхушка рейтинга. Там нет стран, которые лидеры мировой политики и экономики. Это лишний раз доказывает, что оценка людей всегда достаточно субъективна. В целом считается, что жители Латинской Америки и Юго-Восточной Азии более оптимистичны в силу темперамента, мягкого климата и культурных традиций. Однако вряд ли большинство россиян захотят посетить данные страны и вкусить местного счастья. Россияне ежегодно тратят на зарубежный туризм $55-60 млрд. Как раз 3% экономического роста. Как национальный индекс счастья влияет на склонность к покупке акций, облигаций, крипты и прочих активов экономической теории пока не известно.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»