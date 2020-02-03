ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3060-3100 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются разнонаправленно. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находится около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3060-3100 пунктов. Лучше рынка выглядят акции «Аэрофлота», которые прибавляют около 1%. В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «Аэрофлот» останется пока единственным российским перевозчиком в прямом авиасообщении с Китаем. Компания продолжит выполнять все нынешние прямые регулярные перелеты в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу.

Brent торгуется по $56,29 за баррель, теряя 0,58%. В случае глобальной эпидемии Россия столкнется сразу с двумя вызовами – резкое падение цен на нефть и резкий рост бюджетных расходов. Однако данный сценарий маловероятен. Рубль в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,7-63,9 руб., а по паре евро/рубль – 70,5-70,8. Евро/доллар торгуется на отметке 1,107.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором по итогам 2019 года уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с показателем 2018 года, до $26,7 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России. По итогам января-декабря 2018 года этот показатель равнялся $63 млрд. В Банке России отметили, что определяющее влияние оказало уменьшение иностранных обязательств банков, в то время как вклад прочих секторов в чистое кредитование остального мира заметно сократился.

Есть и еще один момент. Положительное сальдо торгового баланса России в 2019 году составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее. Однако, вероятно, мы прежде всего наблюдаем снижение финансовой зависимости экономики от западных кредиторов. Что в условиях геополитического противостояния однозначно плюс. Естественно, нельзя не отметить приток иностранного капитала в российские акции и облигации. По итогам 2019 года российский рынок акций оказался одним из самых доходных в мире.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»