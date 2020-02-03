ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю, недвижимость дороже алмазов

За неделю с 27 по 31 января российский фондовый рынок продолжил падать и даже усилил темпы снижения. Индекс МосБиржи за неделю упал на 2,2%, до 3076,65 пунктов, а индекс РТС обвалился на 5,2%, до 1517,07 пунктов. Если рублёвый индекс МосБиржи пока удерживает достигнутый в 2019 году уровень в 3000 пунктов, то долларовый индекс РТС не смог удержаться на 1600 пунктов и уже находится близко от психологически значимого уровня в 1500 поторого может подразумевать дальнейшее снижение.

По всей видимости, основную нервозность проявляют иностранные инвесторы, судя по тому, что валютный индекс РТС упал намного сильнее своего рублёвого собрата. Конечно, главными драйверами падения являются новости о китайском коронавирусе и снижение цен на нефть; так, нефть марки Brent за неделю потеряла почти 6%. Однако некоторые акции выросли в цене, как будто ни о каком негативе на рынке инвесторы в эти бумаги и не слышали. Это акции золотодобывающих компаний «Полюса» и группы Polymetal, бумаги которых за неделю подорожали на 4,9% и 5,7%, соответственно, а также бумаги X5 Retail Group, прибавившие за неделю в цене даже 6,5%, вероятно, в ожидании сильных финансовых результатов торгового холдинга за 2019 год.

Но основным лидером роста за неделю стали акции московской девелоперской компании «ПИК», рост которых составил 7,3%, до 435,6 руб. за акцию. Причиной роста являются с высокой вероятностью новые правила, по которым отрасль жилищного строительства начала работать с 2020 года, а именно – что финансирование проектов в строительстве допускается теперь либо за счёт собственных средств застройщика, либо за счёт средств покупателей жилья в новостройках, аккумулированных на специальных эскроу-счетах в банках. Кроме того, группа «ПИК» как один из крупнейших игроков рынка жилья в Москве выиграет в этом году благодаря уходу с рынка более мелких застройщиков и низких ставок по ипотеке. Наша новая целевая цена акции «ПИК» повышена до 470 руб. за бумагу, рекомендуем «держать» акции в годовом горизонте, хотя, если они подешевеют на фоне общего спада рынка, мы сменим рекомендацию на «покупать».

Аутсайдером прошедшей недели стали акции алмазодобывающей компании «АЛРОСА». За неделю эти акции обвалились на 11,3%, до 80,2 руб. Главным виновником обвала акций, скорее всего, стало снижение спроса на алмазы, а также коррекция после прошлого бурного роста этих бумаг. Наша целевая цена акции «АЛРОСА» понижена до 85 руб. за акцию, рекомендация – по-прежнему «держать» бумаги.

На этой неделе мы прогнозируем динамику индекса РТС в коридоре 1520-1570 пунктов, а индекса МосБиржи снова в диапазоне 3000-3050 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»