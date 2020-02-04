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Россельхозбанк выступил организатором дебютного размещения облигаций ООО ГК «Сегеж»

4 февраля 2020

30 января 2020 года успешно завершилось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций ООО ГК «Сегежа» серии 001Р-01R. Выпуск ранее непубличной компании полностью размещен в объеме 10 млрд рублей.

В процессе сбора заявок ориентир ставки купона был два раза снижен с изначальных 7,50% годовых до 7,10% годовых. В итоге ставка купонов по трехлетним биржевым облигациям была установлена на уровне 7,10% годовых. Всего в ходе подписки было подано 48 заявок от широкого круга инвесторов, а общий спрос составил около 13,8 млрд рублей.

Организатором размещения выступил Россельхозбанк совместно с АК-Барс Банком, Альфа-Банком, BCS Global Markets, ВТБ Капиталом, Газпромбанком, МКБ, МТС Банком, Сбербанк КИБ, Совкомбанком и ИФК Солид.

«Дебютное размещение облигаций ООО ГК «Сегеж» стало крупнейшим среди компаний лесопромышленного сектора на Московской бирже. Несмотря на рыночную волатильность, связанную с падением сырьевых рынков, ставку купона удалось установить на крайне низком уровне — 7,1%, сохранив диверсификацию инвесторов», — прокомментировал начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка Юрий Новиков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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