ИАЦ «Альпари»: Благоприятный внешний фон настраивает на рост

После пяти дней непрерывного снижения, в среду торги нефтью завершились ростом. Торги стартовали с отметки $54,1 за баррель марки Brent. К началу американской сессии цена поднялась до $56,5, а закрылась чуть ниже, вблизи $55,7. Примечательно, что технический комитет ОПЕК+ не смог вчера выработать рекомендации для дальнейших действий картеля по сокращению добычи, и будет вынужден продолжить свою работу сегодня, однако разногласия участников встречи не помешали росту цен. Вечерняя коррекция была вызвана статистикой Управления энергетической информации США, которая показала рост запасов нефти на 3,4 млн баррелей за неделю вместо ожидавшихся экспертами 3 млн баррелей. Утром четверга рост нефти продолжился, и цена достигла $56,6, превысив вчерашний дневной максимум. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $56,0-57,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $53,8-$59,8.

Основные западные фондовые индексы так же продолжили свой рост в среду. На глобальном позитиве рос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,54%. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,86%. Среди лидеров роста – «Аэрофлот» (+4,93%) и TCS (+2,82%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 1,68%. Утром четверга индексы стран АТР дружно и активно росли на 0,9-3,0%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3355 п., на 0,6% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновив исторический максимум. Причиной стало неудачное для оппонентов президента США Дональда Трампа окончание процедуры импичмента. Утренний рост азиатских рынков и нефтяных котировок задает весьма благоприятный внешний фон перед открытием рынка акций, торги начнутся ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3085-3145 пунктов, по индексу РТС — 1545-1575 пунктов. Сегодня «Магнит» опубликует финансовые и операционные результаты прошлого года.

Благодаря растущей нефти, накануне вслед за акциями вырос и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 62,8700 руб. (-23,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 69,1800 руб. (-49 коп.). Утренний уверенный рост нефтяных котировок поддержит сегодня рубль на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,2-63,5 руб., для европейской валюты — 68,5-69,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»