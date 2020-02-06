ПСБ: Ожидаем отступления доллара ниже 62,5 рубля

Настроения на рынках в последние сессии остаются умеренно-позитивными. Ожидаем, что сегодня спрос будет преобладать по широкому спектру бумаг, что позволит индексу МосБиржи предпринять очередную попытку преодоления уровня 3130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением.

Ожидаем попыток отступления американской валюты ниже уровня 62,5 рубля, который выступает ближайшей поддержкой.

Минфин в среду продал ОФЗ на 116 млрд. руб. при спросе 191 млрд руб. При наличии сигналов ЦБ РФ о возможности снизить ставку ниже 6% доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения ниже 6,20% годовых.

EBITDA группы ММК в 2019 году упала на 26% - до $1797 млн

НАШЕ МНЕНИЕ: ММК, как и Северсталь, показал слабые финансовые результаты за 4кв. и 2019г., которые ожидаемо выглядят слабее АППГ, что вызвано общей слабостью мирового стального рынка и снижением объемов реализации из-за проведенных ремонтов. Так, выручка Группы в 2019г. снизилась на 7,9% г/г при падении объемов продаж на 3,0% г/г и средних цен реализации стали на 5,2% г/г. Ухудшение наблюдается и в падении EBITDA Группы на 25,7% г/г и рентабельности по этому показателю с 29,4% до 23,8% - минимальное с 2014г. значение, что отражает снижение выручки. Снижение CAPEX относительно предыдущего года и эффективная работа с оборотным капиталом позволили нивелировать негативный эффект от падения EBITDA. Инвестиционная программа на 2020г. предполагает расходы в размере $900 млн. Выплаты дивидендов по итогам 4 кв. составят 1,507 руб./акция, что соответствует 100% FCF и составляет 3,2% дивдоходности при текущих котировках. Менеджмент прогнозирует в 1кв. сопоставимую с 4кв. 2019г. ценовую конъюнктуру на рынке РФ за счет улучшения ситуации на международных рынках, которого, по нашему мнению, может не произойти на фоне падения деловой активности из-за распространения вирусной инфекции в Китае. Несмотря на новые вызовы 2020г приоритетом ММК остаются стабильно высокие дивидендные выплаты. Благодаря низкой себестоимости производства и гибкой инвестиционной программе при достаточно высоком объеме денежных средств компания достигнет этой цели, но волатильность котировок в течение года будет оставаться высокой.