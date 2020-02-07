ИАЦ "Альпари": Неопределенность заставляет локально продавать

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», российский рынок акций в четверг все же спустился в небольшой минус из-за слишком разнонаправленных новостей. Пока биржами управляла «вирусная» паника, котировки бежали в одну сторону, и это было логично. Как только появилась надежда на вакцину и шаги ОПЕК, цены направились в противоположном направлении, и это тоже было нормально. Но сейчас, когда в биржевых ценах отражены все значимые моменты последних дней, а новые выглядят неоднозначно, инвесторы оказались в растерянности.

Индекс МосБиржи на этом фоне спустился к 3097 пунктам и может в конце недели консолидироваться до прояснения конъюнктуры в пределах 3075-3110 пунктов. Индекс РТС чувствителен к валютной качке, снижается к 1540 пунктам и способен завтра просесть вплоть до 1535 пунктов.

Среди рыночных фаворитов сегодня остаются бумаги «Аэрофлота», которые в четверг пробили цель на 118 руб., тестировали область пиков у 120,8 руб., но закрепиться так высоко все же не смогли. Второй день подряд здесь работает один и тот же драйвер в виде возможности получения перевозчиком компенсаций из бюджета за полеты в Китай. Думается, что сегодняшний подъем все же избыточно эмоционален, и чуть позже рынок скорректирует здесь позиции в область 116-117 руб.

«Магнит» неоднозначно отчитался за 2019 год, но нужно понимать, что никогда и никакие продуктивные реформы не даются легко и свободно. Ритейлер сейчас примерно в середине дороги изменений, и есть шанс, что 2020 год будет гораздо более результативным. Акции «Магнита» в четверг упали к 3705 руб., но спустя пару дней вполне могут восстановиться в сторону 3835 руб.

Доллар и евро сегодня крепли в паре с «россиянином». Американская валюта восстановилась к 63,37 руб., краткосрочный коридор колебаний - 63,00-63,65 руб. Завтра все внимание валютной секции будет сосредоточено на решении ЦБ РФ по ключевой ставке и комментариях. Общерыночный настрой предполагает снижение ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании до 6,00% годовых с 6,25% годовых сейчас. Пара евро/рубль балансирует около 69,47 руб., и при нейтральном сценарии развития событий инструмент может торговаться в рамках 69,30-69,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»