ПСБ: В целом, настроения на мировых рынках на утро пятницы оцениваем, как нейтральные

Сегодняшний внешний фон свидетельствует о сдержанной динамике, индекс МосБиржи, по нашему мнению, попытается удержать уровень 3100 пунктов, если же негативные факторы возобладают, вероятно движение в направлении минимумов недели.

Ожидаем нейтрального открытия торгов и перехода пары доллар/рубль в боковое движение над уровнем 63,2 рубля.

Сегодня главным событием для рынка рублевых облигаций будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке и последующий комментарий регулятора о перспективах монетарной политики.

Рентабельность по EBITDA Магнита (ПОКУПАТЬ) в четвертом квартале снизилась до 5,4%. - НЕГАТИВНО

НАШЕ МНЕНИЕ: Двухзначный темп роста выручки, как по итогам квартала, так и года, был обусловлен заметным увеличением торговых площадей, которые превысили 7,2 млн кв. м. При этом, отставание темпов роста выручки от темпов роста торговой площади в 4кв. стало менее значительным из-за влияния высокой промо-активности в конце года. Итогом года стало снижение EBITDA и рентабельности по этому показателю до 6,1%, таким образом, цель в 6,5% не была достигнута. Падение менеджмент связал с распродажей товарных запасов пассивной ассортиментной матрицы, а также с ростом коммерческих и общехозяйственных расходов. В 4 кв. за счет роста среднего чека на 0,3% и снижения трафика на 0,2% (-3,4% кв./кв. в 3кв.) сопоставимые продажи компании выросли на 0,1%. Ускорение роста среднего чека в сравнении с прошлым кварталом компания объясняет внедрением программы лояльности. Магнит долгое время терял трафик, но динамика в 4кв. свидетельствует об остановке падения, что мы расцениваем как еще один дополнительный позитивный фактор. В целом, отчетность Магнита мы расцениваем как умеренно-негативную. С одной стороны, тенденция по снижению рентабельности продолжилась, но при этом мы отмечаем позитивные моменты, которые позволят раскрыть внутреннюю стоимость компании. Во-первых, это улучшение ситуации с сопоставимым трафиком и положительный отклик на внедрение программы лояльности. Во-вторых, стремление менеджмента приостановить экспансию и сфокусироваться на оптимизации операционных расходов для повышения рентабельности. Долгосрочно мы продолжаем считать акции Магнита привлекательными для покупки.