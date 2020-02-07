ИАЦ «Альпари»: Инфляция в РФ продолжила замедляться в начале 2020 года

В первом месяце 2020 года, по данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен в России замедлилась с 3% в 2019 году до 2,4%. Так что начавшееся ещё во втором полугодии 2019 года постепенное замедление темпов роста инфляции успешно продолжается и в начале 2020 года, несмотря на то, что январь традиционно является наиболее «инфляционным» месяцем. В помесячном исчислении потребительские цены в январе, выросли на 0,4% к декабрю 2019 года. В связи с этим напомним, что в декабре помесячная инфляция выросла такими же темпами к ноябрю.

Как это обычно бывает в январе, локомотивом роста темпов помесячной инфляции стали цены на продукты питания, которые по сравнению с декабрём 2019 года выросли на 0,7% (без учёта роста цен на свежие овощи и фрукты цены на продовольствие выросли всего на 0,1%). Однако в годовом исчислении пищевая инфляция выросла меньше, чем цены на остальные товарные группы и составила только 2% (а без учёта «плодоовощной» инфляции рост цен на продовольствие был более существенным и составил 2,5%, что объясняется сильным скачком цен на эту продукцию в январе 2018 года в связи с одновременным ростом тарифов на ЖКХ и повышением ставки НДС почти на все товары и услуги, кроме льготных). Цены на непродовольственные товары в январе выросли на 2% в годовом исчислении, а в помесячном исчислении увеличились по сравнению с декабрём на 0,2%. Цены на услуги в январе выросли на 2,8% год-к-году, а к декабрю – также на 0,2%.

Среди отдельных продовольственных товаров в январе 2020 года сильнее всего в годовом исчислении подорожали крупа и бобовые (на 13,9%), табачные изделия (на 11%), сливочное масло (на 9,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,8%), в секторе услуг наиболее существенно увеличились цены на образовательные услуги (на 5,2%). Цены на автомобильный бензин в январе выросли в годовом исчислении на 1,4%, а по сравнению с декабрём подорожали только на 0,2%. Однако можно отметить, что цены на некоторые виды товаров, если верить Росстату, в январе понизились в годовом и помесячном исчислении: например, сильно подешевел сахар-песок (на 32,4%), понизились цены на куриные яйца (на 8,6%) и подсолнечное масло (на 2,9%).

Мы полагаем, что январские данные по инфляции могут побудить совет директоров Банка России на заседании 7 февраля снова принять решение о снижении ключевой процентной ставки, скорее всего, до 6%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»