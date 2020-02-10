Альфа-Банк организовал успешный выпуск еврооблигаций ТМК объемом $500 млн

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 7-летних долларовых евробондов «Трубная металлургическая компания» (MOEX: TRMK) (ТМК) объемом $500 млн.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки прошли 31 января — 4 февраля в Москве, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе и Женеве.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 4,75%. Спрос на евробонды компании превысил $1,6 млрд. Книга заявок закрыта на уровне 4,30% годовых.

ТМК не выходила на рынок евробондов почти семь лет. Предыдущий выпуск евробондов компании был размещен в марте 2013 года, тогда ТМК разместила 7-летние долговые бумаги на $500 млн с доходностью 6,75%. Срок погашения этого выпуска наступает в марте 2020 года.

«Бумага вызвала высокий интерес со стороны инвесторов, это признание результатов работы менеджеров и акционеров. Сделка показала, что качественные эмитенты могут не только размещаться на длинные сроки, ранее доступные только некоторым компаниям из „ВВВ“ эшелона, но и значительно снижать итоговый купон. Альфа-Банк — давний партнер ТМК в сфере кредитования. Мы рады столь успешному продолжению нашего партнерства на международном рынке долгового капитала», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступают BofA Securities, Sova Capital, UBS, «Совкомбанк», «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), «Ренессанс Капитал» и JP Morgan.