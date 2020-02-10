ИАЦ «Альпари»: Умеренный минор правит рынками

Пятницу нефтяные котировки завершили снижением. Торги стартовали с отметки $55,3 за баррель марки Brent. В первой половине дня нефть предприняла попытку роста и тестировала уровень $55,5, но затем развернулась, опустилась к $54,3 – минимальному значению четверга, хотя и завершила день чуть выше, вблизи $54,6. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост активных нефтяных платформ в США на одну единицу за неделю, до 676. На нефть оказывало давление заявление министра энергетики РФ Александра Новака о том, что России необходимо несколько дней, чтобы проанализировать ситуацию на нефтяном рынке, и что Москва прояснит свою позицию в отношении дополнительных сокращений добычи на начавшейся сегодня неделе. В ночь понедельник на открытии торгов котировки «черного золота» опускались до $54,1 за бочку, но к утру поднялись к $54,6 – уровню закрытия пятницы. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $54,1-55,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $53,8-$56,6.

В пятницу вновь возросли опасения инвесторов по поводу коронавируса, и большинство западных рынков отправилось вниз. Российскому рынку не помогло ожидаемое снижение ключевой ставки на 0,25 п.п. до 6%, и он снизился вслед за другими рынками. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,29%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,38%. Среди лидеров снижения – «Новатэк» (-2,33%) и «Роснефть» (-2,52%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,94%.

Сегодня утром понедельника большинство рынков стран АТР снижалось на 0,1-0,7%. Исключением был Shanghai Composite, который прибавлял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3329 п., на 0,09% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение большинства азиатских рынков задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3055-3120 пунктов, по индексу РТС — 1505-1535 пунктов. Сегодня «Алроса» опубликует результаты продаж за январь.

Вслед за акциями и нефтью в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,1250 руб. (+77 коп.), вернувшись к уровням начала декабря прошлого года. Европейская валюта выросла до 70,1550 руб. (+59,75 коп.). Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 п.п. до 6% было ожидаемым, и не повлияло сильно на котировки рубля.

Сегодня утром нефть торговалась вблизи уровней закрытия пятницы. Благодаря этому можно ожидать сегодня нейтрального начала торгов рублем, также вблизи уровней закрытия предыдущей недели. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,5-64,8 руб., для европейской валюты — 69,5-70,9 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»