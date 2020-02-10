ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD настроена на «боковик»

В понедельник, 10 февраля, EUR/USD незначительно корректируется, но все еще остается у минимальных значений со 2 октября 2019 года. Против евровалюты играют и сильная американская статистика, вышедшая ранее, и весьма острожный интерес к рисковым активам из-за сохранения в силе драйвера коронавируса.

Краткосрочно EUR/USD может оставаться в пределах 1,0941-1,0965. Ближайшая поддержка расположена на отметке 1,0940, сопротивления стоят на 1,0955 и 1,0965 соответственно.

Ранее США опубликовали данные по рынку занятости, которые подтвердили устойчивость сектора и сняли часть рисков с экономики и гринбека. Так, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в январе увеличилось на 225 тыс., что существенно выше ожиданий. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,2% м/м, что выше, чем наблюдалось в декабре, но скромнее, чем было по прогнозам. Уровень безработицы составил 3,6% против 3,5% ранее, но здесь нет чего-то особенно пугающего.

С точки зрения макроэкономического календаря, сегодня довольно спокойный для евро/доллара день — статистики из США не запланировано, еврозона представит только параметры индекса доверия инвесторов от Sentix за февраль, который должен, по прогнозам, снизиться до 6,1 пункта против 7,6 пункта прежде.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»