Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 февраля: 3 227,2400 руб/1 г золота и 36,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 227,2400 руб.

1 грамм серебра - 36,4300 руб.

1 грамм платины - 1 988,7700 руб.

1 грамм палладия - 4 853,0098 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8601 р. (0,84%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,50%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,3600 р. (0,57%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,9202 р. (1,72%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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