Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 февраля: 3 227,2400 руб/1 г золота и 36,4300/1 г серебра
11 февраля 2020
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 227,2400 руб.
- 1 грамм серебра - 36,4300 руб.
- 1 грамм платины - 1 988,7700 руб.
- 1 грамм палладия - 4 853,0098 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
26,8601 р. (0,84%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,50%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
11,3600 р. (0,57%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
81,9202 р. (1,72%).
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