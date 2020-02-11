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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 февраля: 3 227,2400 руб/1 г золота и 36,4300/1 г серебра

11 февраля 2020
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 227,2400 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 988,7700 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 853,0098 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 26,8601 р. (0,84%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,50%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,3600 р. (0,57%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 81,9202 р. (1,72%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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