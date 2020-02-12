ИАЦ «Альпари»: «Быки» легко сместили «медведей» с рынка

Вчерашние продавцы с легкостью уступили место на рынке сегодняшним покупателям. Внешний фон и внутрикорпоративные новости поддержали «быков», и биржи преимущественно «зеленеют». Индекс МосБиржи восстановился к 3100 пунктам, ближайшее сопротивление располагается на отметке 3115 пунктов — туда рынок легко может дотянуться. Индекс РТС вырос до 1541 пунктов, в среду новая цель роста — на отметке 1550 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня акции «Газпрома». Катализатором роста стала, видимо, техническая перепроданность — бумаги дешевели на протяжении трех сессий и были готовы тестировать зимние минимумы около 224 руб., но начался отскок в нефти, и рынок развернулся. Для тог, чтобы сломить негатив, нужно закрепление акций выше 234 руб. Тогда можно будет говорить о цели подъема к области 237 руб.

Акции «Сургутнефтегаза» во вторник тоже выглядят весьма неплохо. Здесь тоже нет какого-либо выраженного фундаментального или корпоративного драйвера, зато есть очередная попытка выйти за пределы «боковика» 44,50-48,84 руб. Пока энтузиазма недостаточно, но если положительный импульс сохранится и в среду, не исключен пробой верхней границы коридора.

Бумаги «Аэрофлота» корректируются после обновления пиков в начале недели. Максимум по бумаге сейчас составляет 121 руб. Потенциал коррекционного отката — область 115 руб., поэтому акции вполне могут еще сползать вниз.

Валютная секция сегодня играет на стороне рубля. Доллар США к вечеру снижается в сторону 63,30 руб. и завтра может пройти вплоть до 63,10 руб. Евро отступил к 69,08 руб., в середине текущей недели он способен оставаться в рамках 68,90-69,20 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»