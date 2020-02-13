ИАЦ «Альпари»: Бурный рост нефти и рубля может приостановиться

В среду, 12 февраля, рубль продолжил торжествовать над поверженными долларом и евро. К закрытию торгов курс доллара США расчётами «завтра» потерял ещё 15 коп. (-0,24%), упав до 63,22 руб. Курс евро упал намного больше, на 49 коп. (-0,7%), до 68,72 руб.

И вновь в фокусе внимания мировых рынков было выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Пауэлл во вчерашней речи выразил обеспокоенность чрезмерно высоким госдолгом Соединённых Штатов, а также заявил, что при спаде экономики ФРС возобновит политику количественного смягчения и «агрессивно применит» все имеющиеся в её распоряжении инструменты, то есть начнёт агрессивно снижать процентные ставки. Таким образом, глава Федрезерва недвусмысленно намекнул президенту Трампу, что по его приказу регулятор снижать ставки не собирается. Впрочем, Трампа вряд ли эти аргументы убедят, но на мировые рынки вчера выступление Пауэлла воздействовало достаточно позитивно.

Цена нефти сорта Brent в среду в Лондоне резко подорожала на 3,6%, до $56,25 за баррель. Представители нефтяных компаний, принявшие участие во вчерашнем совещании в Минэнерго по вопросам участия России в дальнейшем сокращении добычи нефти, заявили, что большинство из них готовы и далее выполнять условия ОПЕК+. Однако министр энергетики Александр Новак вчера заявил СМИ, что окончательного решения по вопросу о новом сокращении добычи нефти пока нет. Сегодня с утра нефть Brent дешевеет, видимо, на фоне сообщений о росте коммерческих запасов нефти в США на 7,46 млн баррелей, и снижается на 0,62%.

Мы ожидаем на открытии рынка приостановки укрепления рубля на фоне вновь снижающейся цены на нефть. Мы снова снижаем прогноз по курсу доллара до 63-64,5 руб., а по курсу евро - до 68-69,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»