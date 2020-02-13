ИК «Фридом Финанс»: Рынок выбирает направление

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди ликвидных бумаг вновь стали акции ОГК-2 (+9,72%). К ним присоединились бумаги другой компании Газпромэнергохолдинга – ТГК-1 (+11,71%). Поводом стала новость о планах увеличить дивиденд до 50% от прибыли. Аутсайдерами стали акции Polymetal (-2,30%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.



На рынке сохраняется высокий спрос на ОФЗ. Минфин разместил бумаги почти на 120 млрд руб. На наш взгляд, одна из причин – наличие запаса ликвидности и возможности ее привлечения по относительно низким ставкам (5,5% и ниже) у крупных игроков, в то время, как доходность размещаемых выпусков выше, и есть возможность взять сразу большой объем. Сейчас банки заинтересованы в покупке ОФЗ, поскольку их доходность в пределах 3 п.п., выше, чем по новым вкладам. Росту объемов на аукционах способствует и относительная стабилизация курса рубля, а также ненапряженная ситуация на денежном рынке. Аукционы в определенной мере «сушат» ликвидность, однако бумаги можно сразу «зареповать» (превратить в деньги с небольшим дисконтом), и поэтому рынок не испытывает дефицита ликвидности. Мы полагаем, что до следующего заседания ЦБ ситуация на денежном рынке не ухудшится, объем средств, привлекаемых под ОФЗ на аукционах, составит 70-100 млрд в неделю.



Торговая идея: НОВАТЭК (-0,94%). Покупка, ТР 1200 руб. Мы полагаем, что котировки отыграли снижение цен на газ и другие новости, которые недавно появились на лентах агентств. Акции потеряли 25% от максимума и торгуются вблизи минимумов за год. Вероятен технический отскок в диапазон 1150-1200 руб.



Ожидаем смешанную динамику. Рынок пока не выбрал направление, рост перемежается с периодами коррекции. Движение будет следовать за динамикой на зарубежных сырьевых и фондовых площадках. На локальном рынке продолжают обсуждать переход права владения пакета Сбербанка. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: 3100-3140 пп