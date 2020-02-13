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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 февраля: 3 175,8101 руб/1 г золота и 35,8900/1 г серебра

13 февраля 2020
ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 175,8101 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,8900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 958,0900 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 745,2202 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,3900 р. (1,47%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6800 р. (1,86%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,9600 р. (1,31%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,2199 р. (0,90%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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