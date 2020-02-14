ПСБ: Ситуацию на мировых рынках на утро пятницы мы квалифицируем как нейтральную

Сегодняшний внешний фон свидетельствует о нейтральной динамике, индекс МосБиржи, по нашему мнению, продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов.

В рамках сегодняшней сессии ожидаем сохранение долларом позиций в диапазоне 63,2–64,4 рубля.

Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ (6,08% годовых) продолжает плавно снижаться к нашему целевому уровню (5,95%-6,0% годовых).

Группа ЧТПЗ (-) увеличила в 2019г отгрузку трубной продукции на 8% - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Одним из драйверов роста стало увеличение экспортных поставок, общий объем которых составил 736 тыс. тонн или 36% всех поставок. Компания участвовала в крупных инфраструктурных проектах по строительству магистральных трубопроводов за рубежом, в частности, в Казахстане и Туркменистане. Отметим, что в долгосрочной перспективе конкуренция на мировом рынке энергоносителей будет усиливаться и в итоге может привести к экстремально низким ценам на углеводороды. В результате нефтегазовые компании могут пересмотреть свои инвестиционные планы – сделав их консервативнее, что будет иметь отрицательный эффект на производителей труб.

ОМК (-) договорилась о покупке 100% Белэнергомаш-БЗЭМ - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: В условиях слабой конъюнктуры на рынке стали и завершения крупных проектов строительства газопроводов стратегия диверсификации сталелитейных компаний особенно актуальна. ОМК ищет новые возможности на смежных рынках и сделка позволит компании выйти на новые направления - металлоконструкций, котельного оборудования - и расширить сегмент производства деталей трубопроводов с новыми свойствами для атомной промышленности.