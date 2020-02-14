«Фридом Финанс»: Российские бумаги дешевеют при нейтральном внешнем фоне

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Рубль по инерции укрепляется к доллару до 63,4, а к евро до 68,7 под влиянием рекордного за несколько лет снижения в паре EUR/USD.



Нефть сегодня стоит на месте. Индекс Мосбиржи плавно снижается до 3090 пунктов. По нашему мнению, бенчмарк проведет остаток дня в диапазоне 3080-3120 пунктов.



«Распадская» подорожала на 3,2% на новости о том, что ее материнская структура Evraz начала скупку у ВЭБа «Сибуглемета». Ранее сообщалось, что компания планирует создать СП с ВЭБом на базе, в том числе, «Распадской», чему препятствовали долги «Сибуглемета». Игроки расценили скупку акций как решение возникших с банком противоречий. Мы ожидаем, что «Распадская» на среднесрочном горизонте подорожает до 117 руб., или на 2,6% к текущему уровню.



Партнер Evraz компания «Мечел» на этом же фоне сегодня в плюсе на 1,4%. После серии спекулятивных покупок в начале года мы считаем эту бумагу сильно переоцененной. Таргет по акции «Мечел» — 63,6 руб., что на 38,5% ниже текущей цены (103,5 руб.).



Из крупных фишек лучше рынка выглядит «Ростелеком» (+0,3%). Бумаги дорожают вопреки новости о задержке комплектующих из Китая для планшетов, которые компания обязалась поставить по госзаказу для проведения переписи населения. Мы считаем, что это положительная техническая коррекция после двух крупных сессий, когда бумаги потеряли около 1,7%. Среднесрочная цель акции «Ростелека» — 93,4 руб., на 4,4% выше текущей цены.



Явно выраженных аутсайдеров сегодня нет. Крупные и средние фишки теряют около 1%. В их числе «Сбербанк» (-1,3%), который вновь оказался замешан в скандале с утечкой данных. Мы полагаем, что рынок терпимо отнесется к этой истории. Однако считаем, что в акциях присутствует потенциал снижения до 3%.

Котировки «Норникеля» опустились еще на 1,3%, и мы считаем, что технически бумага подошла к развороту. Цель – переход в диапазон 19500-20000 за бумагу. Сейчас акция фундаментально переоценена: снижается спрос на цветные металлы в Азии и Европе, сырьевой рынок на минимумах. Потенциал падения «Норникеля» с текущих цен – до 8,2%.



Рублевые пары консолидируются: доллар — вблизи 63,5, евро — около 68,9. Под влиянием фактора пятницы не исключаем, что до вечера доллар к рублю прибавит до 30 коп., евро — до 20 коп. Позиции евро заметно слабее в связи с рекордной просадкой на международном валютном рынке. Пара EUR/USD в моменте доходит до 1,083, где находится мощный уровень поддержки.