Комментарии

ПСБ: Настроения на мировых рынках на утро среды сместились в сторону небольшого позитива.

19 февраля 2020

Сегодня внешний фон свидетельствует об умеренно позитивной динамике, что позволит индексу МосБиржи вслед за глобальными площадками попытаться отыграть часть вчерашних потерь и двинуться в направлении 3100 пунктов. Сегодня выйдет отчетность НОВАТЭКа, Роснефти и пройдет день инвестора Энел Россия.

Ожидаем что пара доллар/рубль перейдет в нижнюю половину диапазона 63,2–64,4 рубля.

Несмотря на рекордно низкие ставки инвесторы активно покупают новые корпоративные бонды.

Швейцарский трейдер Роснефти (ПОКУПАТЬ) и вице-президент НК подпали под санкции США за Венесуэлу, сама Роснефть не в SDN - (НЕГАТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Примечательно, что санкции были анонсированы  накануне публикации отчетности Роснефти за 2019 год. Тем не менее, санкции не влияют на Роснефть, поэтому считаем данную новость краткосрочно негативной. Первичная реакция, конечно, была избыточной: бумаги Роснефти упали на 5,2% (до 440,7 руб./акцию), но затем отыграли часть потерь и стоили на закрытие торгов 452,2 рубля (-2,7%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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