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ПСБ выступил соорганизатором размещения облигаций "Газпром нефти" на 10 млрд рублей

19 февраля 2020

ПСБ выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций «Газпром нефти» серии 003Р-03R по рекордно низкой ставке за всю историю российского рынка.

Прием заявок от инвесторов на приобретение облигаций состоялся 18 февраля. К покупке были предложены бумаги общим номинальным объемом в 10 млрд руб. и сроком погашения через 5 лет с даты начала размещения.

Существенный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов позволил снизить размер купона на 20 базисных пунктов ниже верхней границы первоначального диапазона – по результатам закрытия книги заявок ставка была определена на уровне 6,2% годовых.

Также в числе организаторов выпуска – «БК Регион» и МКБ, агентом по размещению стал «БК Регион». Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 27 февраля 2020 года на Московской Бирже.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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