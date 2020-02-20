ИК «Фридом Финанс»: Китайские власти поддержали «быков»

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США завершили торги 18 февраля снижением. Исключением стал Nasdaq Composite, вышедший в плюс в связи с отыгрышем котировками Apple Inc. части потерь к концу сессии. В начале недели корпорация предупредила, что ее продажи в текущем квартале могут оказаться ниже прогноза $63-67 млрд из-за вспышки коронавируса в Китае. S&P500 по итогам дня опустился на 0,29%, до 3370 пунктов.

Большинство мировых фондовых площадок сегодня вышли в зеленый сектор. Позитивный импульс им придала информация о подготовленных китайскими властями мерах поддержки экономики для борьбы с последствиями коронавируса. Пекин рассматривает комплекс стимулирующих мер от поддержки пострадавшей после отмены рейсов авиаиндустрии до прямых денежных вливаний в экономику. Инвесторы позитивно восприняли намерение властей Китая минимизировать негативный эффект от коронавируса. Кроме прочего, КНР отменит пошлины на 696 американских товаров, доказывая тем самым стремление выполнить свои обязательства в рамках торговой сделки с США.

Между тем число летальных исходов среди заболевших превысило 2000. Темпы роста заражения не увеличиваются, но ВОЗ заявила, что данные о замедлении распространения инфекции не стоит расценивать слишком оптимистично.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне в основном растут. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei прибавляют в пределах 0,4-0,9%, а шанхайский CSI 300 теряет 0,15%. Китайские власти продолжают монетарную поддержку экономики, предоставляя ликвидность и снижая процентные ставки, что поддерживает фондовый рынок. Европейские биржи открылись снижением на 0,4%.

Спрос на безопасные активы стабилен. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США колеблется вблизи 1,57%. Котировки золота впервые после 2013 года превысили уровень $1600 за унцию. Котировки нефти марки Brent выросли выше $58 за баррель под влиянием рисков сокращения предложения после ввода американских санкций в отношении Роснефти. Слабый аппетит к риску сегодня присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии поднимется до 3380 пунктов.

Сегодня будут опубликованы протоколы январского заседания ФРС и данные по рынку недвижимости. Инвесторов интересуют оценки членами Комитета по открытым рынкам угрозы коронавируса для экономики, а также их планы по сокращению присутствия на рынке репо. Аномально теплая погода будет способствовать уверенным показателям в секторе недвижимости. Консенсус предполагает снижение объема строительства новых домов по сравнению с аномально высокими декабрьскими уровнями. Тем не менее общий тренд в данном секторе остается положительным.

До открытия рынка сегодня отчитается производитель навигаторов и носимых устройств Garmin, а также производитель строительных товаров Owens Corning. Garmin ждет роста выручки и прибыли на фоне сильного спроса на свою продукцию. Консенсус по Owens Corning предполагает снижение показателей, но растущий рынок недвижимости в США оставляет потенциал для улучшения перспектив. После закрытия результаты за последний квартал и ушедший год представит производитель лития Albemarle, прогнозируется повышение выручки и EPS компании.

Индекс настроений от Freedom Finance остается под давлением и находится на уровне 16 из 100, опустившись за день на один пункт, что может отражать новую волну беспокойства по поводу негативных экономических последствий от вспышки коронавируса после ухудшения прогноза Apple. Показатель рассчитывается ежедневно на основе анализа текстов финансовых статей Bloomberg, WSJ, Reuters, CNBC, NYTimes за последний месяц с помощью инструментов машинного обучения. Индекс нормирован от 0 до 100, где 0 — самая негативная оценка.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о продолжении консолидации в диапазоне 3365-3380 пунктов. Индекс остается выше линий тренда, тянущихся с 2009 года и октября 2019-го. В целом текущий момент выглядит позитивно. Показатели RSI и MACD по-прежнему не мешают дальнейшему подъему.