ИК «Фридом Финанс»: Российский рынок поддерживает нефть

Аналитики ИК «Фридом Финанс»:

Благодаря уверенному росту нефтяных котировок российский рынок торгуется в зеленой зоне, а рубль укрепляется. Brent достигла отметки $58,4 впервые с конца января. Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов, пара USD/RUB опустилась до 63,6.

В лидерах роста сегодня представители нефтегазовой отрасли и индустрии цветных металлов. «Норникель» прибавляет 3,1%, так как его акции заняли место бумаг «НОВАТЭКа» индексе MSCI Russia 10/40. После ребалансировки «Норникель» поднялся с пятого на четвертое место. Нововведения вступят в силу 28 февраля. По нашим ожиданиям, котировки ГМК ожидает краткосрочная коррекция до 8,8% от текущих уровней. Триггером может стать падение цен на цветные металлы в связи с трудностями у китайского автопрома.

Котировки «Русала» выросли на 3,2% в отсутствие новостей и в условиях слабой внешней конъюнктуры. Цены на алюминий снижались всю прошлую неделю, и даунтренд, по нашему мнению, здесь сохранится. Обратная картина в золоте, которое превысило $1600 за унцию, вновь разогнав бумаги золотодобывающих компаний. «Полюс» прибавляет 1,8%, «Полиметалл» — 1,4%. Мы ожидаем продолжения ралли в золоте. Ближайшая цель – $1690.

Лучшую динамику в нефтяном секторе сегодня показывают: «Роснефть» (+2,3%), «Татнефть» (+1,6%), «ЛУКОЙЛ» (+1,5%). После достижения ценой Brent отметки $58,2 для нее открыта дорога на $59,2. Однако не исключаем консолидации на достигнутых вершинах со слабой коррекцией вплоть к $57,3.

Вопреки росту рынка в целом и нефтегазового сектора в частности обыкновенные акции «Башнефти» теряют 1,2%, привилегированные — 1,5%. Снижение объясняется слабой отчетностью по итогам 2019 года. Чистая прибыль компании по МСФО упала на 20,9%, выручка снизилась на 0,6%. По нашей оценке, бумаги «Башнефти» сейчас справедливо оценены рынком. Возможный рост в течение года не превысит 1,5% до целевых отметок.

АФК «Система» тоже выглядит заметно хуже рынка: ее акции торгуются на 3,4% ниже закрытия предыдущего дня. Поводом для распродажи стала новость о покупке структурами «Системы» немецких гипермаркетов Real и Metro AG. Считаем акции «Системы» локально переоцененными, поэтому они способны опуститься с нынешних 18,2 руб. до 14 руб.

Безусловный аутсайдер сегодняшних торгов — «Энел Россия». Ее акции теряют 7,9% после объявления новой стратегии, связанной с развитием низкоуглеродной энергетики. В перспективе трех лет «Энел Россия» планирует терять выручку и прибыль, при этом наращивая инвестпрограммы и размер долга. Мы не исключаем, что падение котировок компании в ближайшие сессии продолжится. Потенциал снижения – до 8%.

В валютной секции сюрпризов мы не ожидаем. Пара USD/RUB останется в пределах 63,5-64, EUR/RUB продолжит колебаться в диапазоне 68,6-69 руб. Индекс Мосбиржи будет консолидироваться между 3090 и 3120 пунктами.