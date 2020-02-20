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ИАЦ «Альпари»: Драгметаллы набирают вес

20 февраля 2020

Каждый из активов дорожает в силу собственных причин. Отскок цен на нефть сформировался за счет возвращения к работе более 80% производственных мощностей Китая - рисков относительно уменьшения спроса на сырье убавилось.

В то же время, выявляются все новые случае заражения коронавирусом, что сохраняет в силе рыночный спрос на безопасные активы, и золото в том числе. Тройская унция драгметалла уже реализовало промежуточную цель роста на уровне $1600 и теперь явно стремится к обновлению максимумов текущего года на уровне $1613,30. До этого рубежа осталось совсем немного, и в случае успешного подъема новой цель роста станет область $1650. Однако стоит учитывать, что как только новостная конъюнктура выровняется, уйдет и выраженная потребность в золоте как безопасном активе.

Серебро стандартно «тянется» за более ликвидным активом. По оценкам «Альпари Голд», ожидания по золоту на весну 2020 года находятся в диапазоне $1550-1650, по серебру -  в пределах $17,60-18,50.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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