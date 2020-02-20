ИАЦ «Альпари»: К инвесторам вернулось хорошее настроение

Российский рынок акций провел среду в отличном настроении. Индекс МосБиржи взлетел к 3115 пунктам и готовится пройти в сторону 3125 пунктов, если поддержка сохранится в четверг. Индекс РТС вырос до 1542 пунктов с возможностью дальнейшего укрепления до 1550 пунктов.

Акции «Норильского никеля» сегодня обновили свои максимальные уровни - бумага поднялась к 22698 руб. Повод для ралли есть: MSCI пересмотрел состав индекса MSCI-Russia, где «НорНикель» «подвинул» «Новатэк» и занял его место в топ-4. Вес «НорНикеля» в составе индекса теперь окажется на уровне 9,3%, «Новатэка» - на уровне 4,7%.

Столь выраженный рост - здоровая реакция на хорошие новости, но от этой области акция может скорректироваться на 1-2% для того, чтобы чуть позже вернуться к уверенному подъему.

«Роснефть» сегодня опубликовала финансовые результаты за 2019 год, где чистая прибыль увеличилась на 29% г/г, выручка выросла на 5,3%, а EBIDTA укрепилась на 1,2%. Основной позитив пришел со стороны параметров реализации нефти, что закономерно. Однако четвертый квартал для компании оказался далеко не самым результативным из-за снижения цен на сырье. Тем не менее, результаты «Роснефти» вышли несколько лучше рыночных ожиданий, и это удерживает в среду акции эмитента среди лидеров спроса.

Цены на нефть Brent в среду поднялись к трехнедельным пикам из-за ожидания снижения добычи сырья в Ливии и определенного успокоения рынка относительно коронавируса. Эта тема с вирусом до сих пор неоднозначная, потому что она набирает актуальность только тогда, когда рынку это выгодно. Баррель Brent вырос до $58,50 и может подняться вплоть до $58,85.

Укрепление в нефти стабилизирует рубль и позволяет ему игнорировать внешний негатив в виде снова воскресшего дела «ЮКОСа» и продажи пакета акций «Сбербанка». Доллар США к вечеру среды торгуется около 63,62 руб. и немного снижается, но завтра способен оставаться в пределах 63,4-64,00 руб. Евровалюта выглядит относительно устойчивой в паре с рублем, хотя на мировом валютном рынке стоит у трехлетних минимумов в паре с долларом США. Евро/рубль балансирует около 68,62 руб. и в четверг может торговаться в диапазоне 68,50-69,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»