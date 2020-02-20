ИАЦ «Альпари»: Доллар и евро приостановили рост

В среду, 18 февраля, рубль перешёл в успешное контрнаступление. В течение торгового дня обменный курс доллара США расчётами «на завтра» находился под давлением «россиянина» и к закрытию торгов упал на 23 коп. (-0,36%), до 63,58 руб. Курс евро чувствовал себя относительно лучше, чем доллар, но в итоге всё равно понизился на 11 коп. (-0,16%), до 68,69 руб.

Мировые рынки вдохновила информация о том, что в Китае найдено уже несколько препаратов для лечения заболевших вирусом Covid-19. Кроме того, доллар США ослаб, судя по вчерашней динамике долларового индекса DXY, который пошёл вниз после публикации протоколов заседания комитета по открытым рынкам ФРС, состоявшегося 29 января. Как оказалось, члены комитета по открытым рынкам разошлись во мнениях относительно регулирующей роли низких и особенно отрицательных процентных ставок, что негативно повлияло на курс «гринбека».

Цена нефти сорта Brent на торгах ICE выросла на 2,5%, до $58,97 за баррель после информации о том, что внеочередная встреча ОПЕК пройдёт уже 5 марта. А на следующий день, 6 марта, состоится встреча стран-участниц ОПЕК+. На нефтяном рынке ожидают, что действующее соглашение ОПЕК+ будет продлено как минимум до конца первого полугодия 2020 года. Сегодня с утра на ожиданиях публикации данных по коммерческим запасам нефти в США и в рамках коррекции после вчерашнего бурного роста цена Brent снижается на 0,46%.

Мы ожидаем, что рубль сегодня на открытии может продолжить укрепление. Однако наши прогнозы пока остаются без изменений: по курсу доллара 63-64,5 руб., по курсу евро — 68-69,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»